SALUT
La grip i els virus respiratoris es disparen
El servei de permanències mèdiques ha tingut una punta de visites els tres dies festius
La grip s’està comportant aquesta temporada i arreu un xic diferent, amb un avançament de l’inici de la fase epidèmica que s’atribueix a una nova variant, l’anomenada K, amb una major capacitat de contagi. A Andorra, l’informe epidemiològic que el ministeri de Salut difon setmanalment ja recollia que durant els darrers dies del novembre s’havia assolit l’anomenat llindar epidèmic, que s’hi estava lleugerament per sobre amb 26,41 casos per 100.000 habitants. En espera del nou recull, que farà referència a la primera setmana del mes de desembre, les consultes mèdiques evidencien que la incidència de grip i virus respiratoris està en mode expansiu. Aquests tres dies festius el servei de permanències mèdiques, la consulta de guàrdia dels metges de capçalera que atén a l’edifici de la clínica de Meritxell, ha tingut una quarantena de visites diàries i essencialment motivades per contagis del virus. En els pics d’incidència d’altres temporades la taxa d’afectació supera àmpliament els cent casos per 100.000 habitants.
La nova variant del virus ha avançat l’epidèmia i és més contagiosa
La variant K té una major capacitat de contagi a conseqüència de fins a set mutacions respecte a variants precedents, però no se li atribueix una major gravetat, tot i que els col·lectius més vulnerables estan, com sempre, més exposats a patir complicacions i potser necessitar ingrés hospitalari; per això se’ls recomana la vacunació. A Andorra la campanya va començar el 6 d’octubre passat i està especialment adreçada a les persones més grans de 60 anys i a aquelles que sent més joves tinguin condicions mèdiques de risc (aquestes últimes necessiten recepta mèdica). No hi ha hagut canvis en la planificació, però a Catalunya que ja fa dies que ha experimentat una notable pressió assistencial a conseqüència de l’eclosió de l’epidèmia la inoculació està oberta a tota la població des de dilluns 1 de desembre passat. L’objectiu és que una major protecció immunitària freni les infeccions i que aquesta capa extra pugui arribar abans que les reunions de les celebracions nadalenques puguin ser un vector de transmissió molt potent.
El darrer informe epidemiològic també constatava l’augment de les infeccions respiratòries agudes, amb 223 casos per 100.000 habitants, i amb una especial afectació en els bebès d’entre zero i un any. A banda de la vacunació, els experts recomanen les mesures de prevenció habituals, com ara ventilar espais o dur mascareta, especialment si s’ha d’estar en contacte amb persones de salut més fràgil.