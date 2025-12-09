Tribunals
La Fiscalia afirma que els testimonis del massatgista buscaven "desvirtuar" les víctimes
L’acusació recorda que no s’està jutjant les clientes satisfetes, sinó les tres dones que van denunciar la violació
La Batllia ha acollit aquest matí els al·legats finals de la Fiscalia, l’acusació particular i la defensa en el cas del massatgista acusat de dos delictes de violació i un d’agressió sexual contra tres clientes.
El fiscal ha estat el primer a intervenir i ha assenyalat que la càrrega testimonial presentada per la defensa -que va cridar cinquanta clientes satisfetes amb els serveis de l’home- només pretenia “desvirtuar” les declaracions de les víctimes. Ha recordat, igual que han fet els advocats de l’acusació particular, que el que s’està jutjant “no són les 1.500 clientes satisfetes”, sinó les tres que el van denunciar. En aquest sentit, s'ha confirmat la petició de pena de presó de 7 anys per cada cas de violació i dos anys per l'agressió sexual, així com l'expulsió del país i multes amb un import total de 50.000 euros entre les tres víctimes.
Les acusacions han remarcat la diferència entre les presumptes víctimes i les clientes que han declarat com a testimonis. Han explicat que les tres denunciants es trobaven en situacions mentals difícils, amb antecedents d’abusos i dols recents, mentre que les testimonis aportades per la defensa eren, en general, dones “fortes mentalment”. Segons els lletrats, aquest hauria estat el motiu perquè l’acusat hauria seleccionat les seves víctimes per efectuar tocaments inapropiats durant les sessions que van compartir.
La defensa ha insistit que no existeixen proves sòlides que acreditin la culpabilitat del seu client i s’ha acollit al principi d’in dubio pro reo, recordant que, si no hi ha proves concloents, això ha d’afavorir l’acusat.