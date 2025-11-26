Justícia
Pacients del massatgista acusat de violació neguen qualsevol tocament inadequat
Una cinquantena de testimonis passaran avui pels Tribunal de Corts
“Sempre era molt respectuós i preguntava abans de fer cap tocament”. Aquest és el sentiment general expressat per pacients del massatgista acusat de dues violacions convocats a la tercera sessió del judici que està celebrant aquesta setmana el Tribunal de Corts. Durant tot el matí s’han succeït les declaracions de clients de l’home, i el ritme continuarà fins a completar els 47 testimonis citats per avui.
Les persones cridades a testificar, majoritàriament dones, han assegurat que van sortir encantades de les sessions i que, fins i tot, van recomanar el terapeuta a altres dones del seu entorn, com ara les seves filles o les seves mares, que també van quedar satisfetes amb els serveis de l’acusat.
Alguns testimonis han anat més enllà i han afirmat que “aquest senyor té un do; la seva fisioteràpia no respon a coneixement tècnic. Va ser insòlit”, ha exclamat un dels declarants després d’explicar com l’acusat va ser capaç de resoldre un problema que catorze professionals havien intentat tractar sense èxit anteriorment.