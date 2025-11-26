Justícia

Pacients del massatgista acusat de violació neguen qualsevol tocament inadequat

Una cinquantena de testimonis passaran avui pels Tribunal de Corts

Façana principal de la Batllia.

Andorra la Vella

“Sempre era molt respectuós i preguntava abans de fer cap tocament”. Aquest és el sentiment general expressat per pacients del massatgista acusat de dues violacions convocats a la tercera sessió del judici que està celebrant aquesta setmana el Tribunal de Corts. Durant tot el matí s’han succeït les declaracions de clients de l’home, i el ritme continuarà fins a completar els 47 testimonis citats per avui.

Les persones cridades a testificar, majoritàriament dones, han assegurat que van sortir encantades de les sessions i que, fins i tot, van recomanar el terapeuta a altres dones del seu entorn, com ara les seves filles o les seves mares, que també van quedar satisfetes amb els serveis de l’acusat.

Alguns testimonis han anat més enllà i han afirmat que “aquest senyor té un do; la seva fisioteràpia no respon a coneixement tècnic. Va ser insòlit”, ha exclamat un dels declarants després d’explicar com l’acusat va ser capaç de resoldre un problema que catorze professionals havien intentat tractar sense èxit anteriorment.

