El massatgista acusat de dues violacions i 3 agressions sexuals s'enfronta a 16 anys de presó
En el judici, que s'està celebrant aquesta setmana, l'acusat manté que en cap moment va fer tocaments inadequats durant les sessions de massatge que feia a les víctimes
Tota aquesta setmana s'està celebrant el judici contra el massatgista francès i amb la consulta a Escaldes a qui s'acusa d'haver perpetrat dues violacions i tres agressions sexuals per suposats tocaments a dones mentre els feia els massatges. En la sessió d'avui, que s'ha allargat unes sis hores, la Fiscalia ha demanat 16 anys de presó per l'acusat, que porta des del març del 2024 tancat al centre penitenciari.
Segons les parts, una de les denunciants era menor quan es van produir els fets i aquestes, asseguren que l’home, de 55 anys en el moment, feia preguntes de caràcter personal a través de WhatsApp i que durant les sessions de teràpia física l’home hauria procedit a tocaments indesitjats. Tot i la versió de les acusades, en el judici, l'home ha negat que aquests tocaments es produïssin, però el magistrat ha trobat, , que l'acusat hauria esborrat converses de la citada aplicació de missatgeria, després de revisar els telèfons de les víctimes.
El Ministeri Públic considera que per aquests actes l’acusat havia de ser condemnat a 16 anys ferms de presó a més de les responsabilitats socials que impliquen els presumptes danys comesos. Els fets van passar entre l’octubre de 2022 i el març de 2024 i l'home va entrar a la presó provisional el març de 2024 tot i que la defensa presentés un recurs per aconseguir la llibertat condicional que va ser negada.
Joan Ramon Baiges