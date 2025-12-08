Cultura
La 31a Temporada MoraBanc Andorra arrenca demà
El tret de sortida el donaran els guitarristes Thibaut Garcia i Antoine Morinière demà amb una reinterpretació d'una de les peces de Bach
La 31a Temporada MoraBanc Andorra la Vella arrencarà aquest dimecres, 9 de desembre, amb un concert extraordinari a càrrec dels guitarristes Thibaut Garcia i Antoine Morinière, que presentaran la seva personal i acurada lectura de les Variacions Goldberg de Johann Sebastian Bach. L’actuació tindrà lloc a les 20.30 h al Teatre Comunal d’Andorra la Vella.
El programa centra l’atenció en una de les obres més emblemàtiques del barroc, escrita originalment per a teclat i que els dos intèrprets han adaptat meticulosament per a dues guitarres després d’un any i mig de treball. El resultat és una versió que busca un equilibri sonor excepcional i que s’ha convertit en un dels projectes més ambiciosos de la seva trajectòria artística.
Un dels elements més singulars de la proposta és l’ús de dues guitarres bessones creades pel luthier Hugo Cuvillier, construïdes amb la mateixa fusta per garantir una fusió tímbrica compacta i homogènia. Aquesta sonoritat fraterna és un dels pilars de la nova aproximació a les Variacions Goldberg que presenten al públic andorrà.
El procés creatiu també ha tingut una dimensió espiritual: Garcia i Morinière van decidir retirar-se a l’abadia de Solesmes, on van compartir dies de silenci i assajos intensos amb la comunitat monàstica. “La música neix del silenci”, expliquen, definint aquesta obra com “el projecte de la nostra vida: un etern recomençar”.
La programació avançarà el 4 de febrer, amb l’actuació d’El Petit de Cal Eril, que presentarà el seu projecte Eril, Eril, Eril, una proposta íntima i emocional amb el segell característic de l’artista català. El 19 de febrer de 2026, serà el torn del pianista i compositor Carles Viarnès, que presentarà Post, un projecte que fusiona minimalisme, electrònica subtil i una gran sensibilitat poètica.
La dansa tindrà el seu protagonisme el 4 de març de 2026, amb el Junior Ballet de l’Òpera de París, que interpretarà un programa variat amb Allegro Brillante, Cantate 51 i Requiem for a Rose, mostrant l’excel·lència i l’energia de les noves generacions de ballarins.
Finalment, el 21 d’abril de 2026, el prestigiós contratenor Jakub Józef Orliński, acompanyat del pianista Michał Biel, tancarà la temporada amb un recital que inclourà obres de Baird, Handel, Karłowicz i Purcell, combinant virtuositat, expressivitat i un repertori que connecta segles i estils.