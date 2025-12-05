Successos
Les víctimes de l'autocar accidentat a Portè reclamen ser indemnitzades
Els passatgers han iniciat accions judicials a Espanya
Les víctimes de l'accident d'autocar a Portè reclamen ser indemnitzades un any després del sinistre. Dilluns va fer un any de l'accident, que va provocar tres víctimes mortals i una quarentena de ferits, i prop de la meitat dels viatgers han recorregut a la justícia per demanar una indemnització, segons informa el mitjà espanyol El Periódico. Els passatgers han iniciat accions judicials a Espanya "per intentar desbloquejar la situació i assegurar que les víctimes rebin, com més aviat millor, la indemnització integra", assegura un dels advocats al mitjà espanyol.
El mateix advocat explica que les víctimes tenen situacions precàries i vulnerables "amb dificultats fins i tot per pagar el lloguer", i apunta que l'asseguradora Allianz "encara no ha indemnitzat completament a cap d'ells". Tot i això, l'asseguradora explica que durant tot el procés ha transferit avançaments als perjudicats "sense demores", i defensa que va pagar les despeses per assistència sanitària, inclosa la repatriació dels cadàvers.
"Encara no consta que hagi finalitzat la investigació ni s'hagi tancat l'atestat a França, on s'estan practicant peritatges exhaustius", apunta l'advocat, reclamant que "reduir de forma automàtica un 25% (de la indemnització) pel cinturó de tots els passatgers no és acceptable quan no es pot acreditar cas per cas".
El Despatx Indemnització per Accident informa que només dos dels seus clients han rebut una oferta definitiva de compensació per part de l'asseguradora, en haver finalitzat la rehabilitació "però la quantitat és insuficient, més enllà del 25% de reducció pel cinturó, per la qual cosa continuem reclamant i exigint un increment", apunten a El Periódico.