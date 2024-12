Dos morts i set ferits greus en l’accident d’un bus espanyol a prop del Pas

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Dues persones van morir ahir i una trentena van resultar ferides, set d'elles en estat greu, segons el balanç fet públic de matinada de l'accident d’autobús de diumenge a la tarda a Portè, tot i que a la nit es va anunciar que hi havia quatre difunts. Segons va informar Protecció Civil de la Generalitat, el vehicle havia sortit de l’Hospitalet de Llobregat. Els bombers d’Andorra i una ambulància de suport vital avançat del SUM, ubicada al Pas de la Casa, van participar en les tasques d’ajuda, en un dispositiu total amb 120 efectius d’emergències francesos, catalans i andorrans. El SAAS també va posar a disposició dels responsables de l'atenció un helicòpter medicalitzat que finalment no va haver de sortir perquè ja tenien suficients dotacions aèries, segons van indicar des de l'hospital. L’accident es va produir a les 17 hores a prop de l’estació d’esquí de Portè-Puymorens quan el vehicle tornava d’Andorra, on els viatgers havien passat un dia de compres.