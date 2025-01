Una nova víctima eleva a tres els morts en l’accident a Portè

Gairebé dos mesos després de l’accident d’autocar que va sacsejar la comunitat de l’Hospitalet de Llobregat, es confirma la mort d’una tercera persona. L’1 de desembre, un autocar amb 49 passatgers va xocar contra un mur en una carretera secundària de Portè i Pimorent, als Pirineus francesos, després d’una excursió d’un dia a Andorra. Dues dones colombianes hi van perdre la vida i desenes de persones van resultar ferides. Una altra víctima, que estava hospitalitzada a Perpinyà, va morir a conseqüència de les lesions sofertes.

Segons fonts judicials, el passatger, del qual no s’ha revelat la identitat, va morir el 28 de desembre mentre rebia tractament mèdic per les greus ferides que li havia causat el sinistre. Aquesta mort eleva el balanç de l’accident a tres morts i 41 ferits, molts dels quals encara es troben en procés de recuperació. La majoria són d’origen colombià i residents a l’Hospitalet i Barcelona.

El conductor de l’autocar, Alejandro C. R., de 50 anys, està en presó preventiva a França, acusat d’homicidi involuntari i lesions agreujades. Va donar positiu en cocaïna després de l’accident i, segons la Fiscalia de Marsella, no havia respectat les obligacions de cura i seguretat en la conducció. També s’investiga el fet que el tacògraf del vehicle estava presumptament desactivat i que el vehicle circulava amb la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) caducada.

L’autocar formava part de la flota de Chavi Tours, una empresa amb seu a l’Hospitalet de Llobregat que havia entrat en concurs de creditors al setembre, després d’acumular un deute superior als 200.000 euros. Malgrat la dissolució de la companyia, el conductor va continuar operant pel seu compte amb un vehicle llogat des de feia quatre anys. L’accident va posar al descobert greus irregularitats en el manteniment de la flota i la gestió dels serveis de transport.

L’excursió havia estat organitzada per una particular, L. V., coneguda pels seus preus baixos, que cobrava 27 euros per bitllet. Ella mateixa va resultar ferida en el sinistre. Ignacio González, advocat d’Indemnització per accident, que representa les famílies de les tres víctimes mortals i 17 ferits, ha destacat la complexitat del procés de repatriació dels cadàvers als països d’origen.