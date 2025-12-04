Seguretat

La policia explica el dispositiu contra el contraban al Pas

El cos de seguretat també recorda que està en marxa un nou concurs per cobrir 15 places

La policia explica el dispositiu al Pas de la Casa.
Redacció
Andorra la Vella

La policia ha compartit un vídeo a les xarxes socials explicant el dispositiu contra el contraban al Pas de la Casa. El ministeri d'Interior fa mesos que va desplegar un reforç policial al Pas per fer front a la presència de contrabandistes i, en aquest sentit, un dels agents demana que "si detectes qualsevol incidència no dubtis a trucar-nos i ens hi desplaçarem immediatament". La policia també esmenta que al Pas "hi som les 24 hores del dia", ja sigui amb agents patrullant al carrer o a la comissaria. 

L'agent que protagonitza el vídeo explica que "encara que comparteixis la situació a les xarxes, és molt més efectiu que ens truquis en el moment en què es produeixen els fets", i aclareix que sí la situació delictiva es produeix en territori andorrà "podrem actuar", i si té lloc en zona francesa, "hi estarem atents". 

El cos de seguretat també recorda que està en marxa un nou concurs per cobrir 15 places més d'agent de policia, amb "l'objectiu de crear un grup fix al Pas per fer front a la lluita contra el contraban".

