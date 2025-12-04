Seguretat
La policia explica el dispositiu contra el contraban al Pas
La policia ha compartit un vídeo a les xarxes socials explicant el dispositiu contra el contraban al Pas de la Casa. El ministeri d'Interior fa mesos que va desplegar un reforç policial al Pas per fer front a la presència de contrabandistes i, en aquest sentit, un dels agents demana que "si detectes qualsevol incidència no dubtis a trucar-nos i ens hi desplaçarem immediatament". La policia també esmenta que al Pas "hi som les 24 hores del dia", ja sigui amb agents patrullant al carrer o a la comissaria.
Els contrabandistes s’enfrontaran a penes de fins a dos anys de presó
L'agent que protagonitza el vídeo explica que "encara que comparteixis la situació a les xarxes, és molt més efectiu que ens truquis en el moment en què es produeixen els fets", i aclareix que sí la situació delictiva es produeix en territori andorrà "podrem actuar", i si té lloc en zona francesa, "hi estarem atents".
El cos de seguretat també recorda que està en marxa un nou concurs per cobrir 15 places més d'agent de policia, amb "l'objectiu de crear un grup fix al Pas per fer front a la lluita contra el contraban".
Convocades 15 places de policia per reforçar la seguretat al Pas
