Interior
Els contrabandistes s’enfrontaran a penes de fins a dos anys de presó
Govern modifica el Codi Penal per castigar els viatges constants a la frontera per passar tabac
La lluita contra el contraban s’intensifica, i el Govern modificarà el Codi Penal per castigar amb fins a dos anys de presó aquelles persones que, en un termini de 24 hores, facin múltiples viatges travessant la frontera amb tabac.
Ho ha explicat la ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, al Pas de la Casa, on ha detallat que fins ara els contrabandistes no incorregueren en cap delicte en territori andorrà —tot i que sí en el francès—, ja que no compraven més de la quantitat permesa i fraccionaven les compres per portar-les progressivament fins a la frontera.
Aquesta acció forma part del pla de xoc presentat aquest matí pel Govern, que inclou altres mesures com reforçar la presència policial a la zona del pas fronterer, crear una unitat especial contra el contraban, formar els venedors de tabac sobre la legislació vigent i augmentar les sancions als comerços que no actuïn d’acord amb la llei.
Les multes greus als establiments per contraban passaran de 6.000 a 18.000 euros, segons ha explicat el ministre de Finances, Ramón Lladós, també present durant la presentació del pla al Pas de la Casa.
El Projecte de llei de modificació de la normativa de control de mercaderies sensibles que han presentat els ministres aquest matí ha estat entrat al Consell General amb declaració d'extrema urgència i necessitat. Un procediment que implica que el text serà debatut en el ple parlamentari previst per a demà passat, dijous 3' d'octubre, segons ha informat el Consell.
La policia ha destacat que el pla de xoc per combatre el contraban al Pas comportarà la convocatòria de 15 places d'agents del cos de seguretat. L'augment d'efectius del servei d'ordre permetrà la creació d'un grup fix a la vila fronterera amb França.