Els banders s'incorporaran demà a la lluita contra la pesta porcina a Barcelona
El cos hi destinarà tres binomis, que cadascun consisteix en un agent i un gos
Els banders s'incorporaran demà a primera hora a la lluita contra la pesta porcina que es duu a terme a la zona de Collserola, a Barcelona. El cos hi destinarà tres binomis, que cadascun consisteix en un agent i un agent caní. Els banders s'uniran als gairebé mil agents que col·laboren en les tasques de sanejament de la pesta porcina, conjuntament amb els bombers de la Generalitat de Catalunya, mossos d'esquadra, agents forestals de Catalunya i Madrid, guàrdies civils i militars espanyols.
El Govern d'Andorra activa el dispositiu de suport "per contribuir a les tasques de control de la malaltia". L'acció s'emmarca "en l'esperit de cooperació bilateral i solidaritat que caracteritza les relacions entre Andorra i Espanya", apunta el Govern en un comunicat, remarcant que l'acció se suma a la que es va dur a terme aquest estiu amb la col·laboració dels bombers amb l'extinció d'incendis a diferents parts d'Espanya. L'executiu expressa la seva solidaritat amb el poble català i apunta que l'acció "també reflecteix la voluntat del país de contribuir activament a la seguretat i benestar més enllà de les seves fronteres".
Andorra manté la vigilància activa per part dels banders, tal com va explicar ahir el ministre portaveu, Guillem Casal, amb diverses batudes. Govern recorda que no s'ha detectat cap cas al país i que tampoc hi ha cap granja de porcs.
