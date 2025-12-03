FAUNA
Vigilància sobre els senglars arran de la detecció de pesta porcina a Barcelona
En cas que es detecti un animal mort es farà l’analítica per descartar la malaltia
La detecció de dos senglars morts a la zona de Collserola a la província de Barcelona i la confirmació que el virus de la pesta porcina en va ser el causant han provocat una alerta sanitària que, per ara, segueix concentrada en aquesta zona zero on el nombre d’animals morts ja s’elevava ahir a nou. No obstant, l’alerta és màxima tenint en compte que es tracta d’una malaltia excepcionalment contagiosa i molt mortífera entre senglars i porcs. Cal recordar que no té cap mena d’afectació en els humans. A Andorra el ministeri d’Agricultura i Medi Ambient ha acordat amb els banders procedir a una “vigilància activa”, segons van indicar fonts ministerials. Un control que es traduirà a fer testos a senglars que es puguin trobar morts per descartar que el virus n’és la causa. Les fonts van incidir, però, que la situació és poc assimilable al que ara és el focus de la crisi sanitària amb una elevada densitat d’aquests animals que han passat a moure’s per zones urbanes i a alimentar-se sovint del que troben a la brossa llençada en papereres o contenidors. La densitat, seria, segons les fonts, cent vegades inferior. Malgrat això, a Andorra també es duen a terme batudes per controlar que la població de senglars no creixi de manera indiscriminada i per tal de facilitar la participació dels caçadors es va introduir un canvi en el reglament que incorpora que l’administració compensarà els propietaris dels gossos que puguin resultar ferits o morts, un incident que no és estrany en batudes per capturar senglars. De fet, a Catalunya prendre-hi part comporta una compensació econòmica.
La densitat d’exemplars és molt més baixa que a la zona zero del virus
El Govern manté el contacte amb l’administració catalana per fer seguiment de l’alerta. La feina dels veïns està centrada a blindar el focus de la infecció perquè la malaltia no traspassi aquesta zona. En paral·lel el president català, Salvador Illa, admetia que cal intensificar la cacera de senglars.