Medi Ambient
Els caçadors han abatut sis porcs senglars els últims quinze dies
En l'últim semestre de l'any, s'han dut a terme quatre batudes
Els caçadors han fet quatre batudes contra el porc senglar des del 31 de juliol. L'última es va dur a terme fa 15 dies, on es van matar fins a sis porcs, segons ha explicat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres, on ha remarcat que "no s'ha detectat cap cas de pesta porcina al país", i que "aquestes batudes es fan regularment per controlar la població de senglars". Tal com ha avançat avui el Diari, a Andorra el ministeri d’Agricultura i Medi Ambient ha acordat amb els banders procedir a una "vigilància activa", tot i que Casal ha explicat que "aquesta vigilància sempre es duu a terme, encara que no hi hagi casos a prop". El ministre ha volgut enviar un missatge de tranquilitat, i també ha explicat que "la densitat de porcs fers a Andorra és infinitament inferior a la de diverses zones de Catalunya, com la de Collserola", on s'han localitzat els casos de pesta porcina.
Andorra també dur a terme batudes per controlar que la població de senglars no creixi de manera indiscriminada i per tal de facilitar la participació dels caçadors es va introduir un canvi en el reglament que incorpora que l’administració compensarà els propietaris dels gossos que puguin resultar ferits o morts, un incident que no és estrany en batudes per capturar senglars. "També tenim comissions per tractar el tema de les malalties que ens poden arribar a perjudicar", ha mencionat Casal, apuntant que "no crec que hi hagi hagut una davallada en la importació de carn porcina al país".