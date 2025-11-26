Consell de ministres
Immigració rebutja el 10% de les sol·licituds per l'Entry/Exit
La quota de temporada s'ha esgotat en un 40%
El servei d'immigració ha rebutjat un 10% de les sol·licituds presentades des del 29 d'octubre pel sistema Entry/Exit, quan es va començar a demanar el paper on s'acredita estar de manera legal a l'espai Schengen. Així ho ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, tot apuntant que "els nous requisits no són un impediment ni una limitació el dia d'avui". El ministre ha relatat que les sol·licituds presentades, respecte al total de la quota de temporada, han estat del 40%, una xifra inferior a la de l'any passat per aquestes dates, quan va ser del 45%.
NACIONAL
L’Entry/Exit no fa caure per ara els permisos de temporada tramitats
Dolors Moreno
Guillem Casal ha destacat la baixada de sol·licituds rebutjades en comparació amb els primers dies, quan la xifra augmentava al 23%. La setmana passada, el nombre va disminuir a 130 sol·licituds, i aquesta setmana, tot i que el ministre no hagi donat el nombre exacte, la xifra ha baixat al 10%.
El ministre també ha fet esment en el "lleuger" augment de contractacions a comunitaris en diversos sectors, respecte a l'any passat. "És més fàcil buscar treballadors del voltant", ha esmentat Casal, recordant, però que hi ha sectors on aquest col·lectiu ha disminuït.
NACIONAL
Temporada d’hivern amenaçada
Dolors Moreno