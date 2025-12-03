REUNIÓ DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL
Nou fracàs de la negociació salarial per falta d’acord entre CEA i sindicat
L’USdA reclama una actualització de tots els sous davant l’encariment del nivell de vida, però la patronal ho rebutja
El ministeri de Presidència, Economia, Empresa, Treball i Habitatge portarà al Consell de Ministres de demà la pujada del salari mínim en dos cops l’IPC que preveuen que tanqui l’any, que es calcula en un màxim del 3%. Així ho va comunicar la ministra Conxita Marsol al Consell Econòmic i Social d’ahir. “Ens han manifestat que no hi ha acord per a la resta de salaris”, va dir Marsol després de la reunió.
“Hem demanat que l’IPC s’apliqui a tots els sous, perquè si incrementa el nivell de vida, els salaris també”, va explicar el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach. “Ni patronal ni Govern hi han estat d’acord”, va assegurar en declaracions posteriors.
“També és veritat que si hagués dit cinc o deu, els hauria semblat insuficient”, va manifestar el gerent de la CEA, Iago Andreu, que va afirmar que és complicat arribar a un acord amb els sindicats “perquè ens van exposar una proposta de màxims”. “Apujar el salari mínim fins als 2.500 euros és totalment inassumible per al total d’empreses del país”. Tot i que des de la CEA es veu amb bons ulls una pujada, “sempre que no superi el 6%”, “no es pot pretendre que la manca d’accés a l’habitatge es pugui compensar amb augments salarials”, ja que “es fa recaure tot el pes només en una de les parts”.
Quant a l’habitatge, l’USdA també es va pronunciar sobre aquest punt, demanant un llindar de preu de referència (de preus de lloguer) i que tots els que estiguin per sota puguin aplicar la pujada de l’IPC. Resposta negativa una altra vegada. “Cada vegada ens trobem amb un nivell de vida que va en desacord amb el nivell de vida d’aquest país”, va resumir.
Amb tot, la pujada del salari mínim encara no s’ha decidit, sinó que l’executiu ha volgut escoltar les parts implicades abans de prendre una decisió, molt probablement demà.
Convidats a la taula, com en altres reunions, també hi era el SEP —sindicat d’ensenyament—. “No és que no s’hagi pogut negociar, és que no s’ha pogut perquè continuem sense dades per fer una diagnosi de quina és la situació del mercat laboral d’aquest país”. Així de contundent va ser el secretari general, Sergi Esteves, quant a la posició del sindicat del qual forma part. Va manifestar que la CASS no té dades diferenciades per llocs de treball ni per sectors, i que només es treballa amb mitjanes. “La situació és aquesta i ens sembla una vergonya”, va afirmar.
Oberts per al 14 de març
En caure el pròxim dia de la Constitució en dissabte, el Consell Econòmic i Social també va tractar sobre la possibilitat d’obrir els comerços en un dia festiu. Una decisió que totes les parts han vist favorables i que traslladaran al Consell de Ministres de la setmana vinent. Per a la persona treballadora, el fet de treballar li suposarà dos dies de festa a escollir o el sou d’aquell dia multiplicat per tres.
ESFORÇ EXTRA PER SOBREVIURE A LA TEMPORADA D'HIVERN
De la mateixa manera, el director de la Unió Hotelera, Albert Mora, va explicar que “hi ha molts candidats que no els poden tornar a agafar i han hagut de descartar gent que ja coneixien perquè portaven més de 90 dies dins l’espai Schengen”. Cal recordar també que, des de finals d’octubre, Andorra només accepta temporers que hagin entrat legalment en territoris que hagin acceptat aquest tractat de lliure circulació per a la seva població.
El gerent de la patronal, Iago Andreu, també va aprofitar per va pronunciar-se ahir sobre la problemàtica. “Fins ara sabem que el 25% dels perfils es rebutjaven perquè no complien els criteris Schengen”, va explicar, “ara sabem que hi ha una taxa de reemplaçament positiva o bona. També va afirmar que “darrere de cada temporer nou que arriba, hi ha un esforç suplementari per trobar-lo, ja sigui comunitari o extracomunitari”, un fet degut que “la situació ha estat sobrevinguda”, per a tothom implicat.