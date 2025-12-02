Enquesta
Els clients mantenen la valoració de FEDA amb un 8
L’atenció del personal, la competència professional i la capacitat de resolució d’incidències són els àmbits més destacats
Els usuaris de FEDA han tornat a puntuar amb un 8 sobre 10 el nivell general de satisfacció amb l’entitat, segons l’enquesta de valoració del 2025, igualant la nota de l’any anterior. L’atenció del personal (8,7), la competència professional (8,6) i la capacitat de resolució d’incidències (8,5) figuren entre els aspectes més ben valorats. Per contra, la política de preus (6,6) i les tarifes (7) continuen sent els punts més febles, tot i que milloren respecte al 2024.
L’estudi, elaborat per l’empresa Hamilton Tàctica, constata que molts clients recorden positivament la gestió de l’apagada que va afectar Espanya però que a Andorra es va resoldre en segons gràcies a les connexions amb França. Aquest fet ha reforçat la percepció positiva sobre les infraestructures de FEDA i el valor estratègic d’enfortir les connexions amb els països veïns, un aspecte que el 50% de la clientela considera prioritari o urgent.
El 62% dels usuaris considera important o prioritari incrementar l’autoproducció d’energia, i un 55% aposta per un model energètic basat exclusivament o principalment en fonts renovables.
Enguany s’han realitzat 652 entrevistes entre clients professionals i domèstics, i s’han recollit opinions qualitatives en grups de debat. Les conclusions de l'estudi reflecteixen una millora en el reconeixement de l’estratègia i les inversions de FEDA, especialment en matèria de producció i desenvolupament de la xarxa elèctrica.