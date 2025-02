Els clients valoren FEDA amb un 8

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La clientela de FEDA ha valorat amb un 8 sobre 10 la satisfacció amb l'organització al llarg del 2024. Així es desprèn de l'estudi realitzat a 644 persones durant el mes d'octubre de l'any passat. Segons l'organització, la nota està en la mitjana de la darrera dècada, amb valoracions que sempre han estat entre el 7,8 i el 8,4. Concretament, l’atenció personal és el valor més ben valorat, amb un 8,7.

Els clients i clientes proposen el desenvolupament de fonts de producció i l’aposta per l’eficiència energètica, segons exposa FEDA. Neguits alineats amb projectes com el del parc eòlic al pic del Maià, els acords per importar cada vegada més electricitat d’origen renovable, les xarxes de fred i calor de FEDA Ecoterm o les solucions per a la mobilitat sostenible, que donen resposta a aquestes preocupacions i posen la sostenibilitat al centre estratègic del desenvolupament socioeconòmic del país, explica l'organització.

L'enquesta, que ha comptat amb la participació de clients domèstics i professionals, ha recollit altres conclusions més qualitatives, com ho és el fet que tres de cada quatre persones enquestades aposten per l’electricitat amb origen renovable o bé la demanda de més informació sobre els projectes que desenvolupa FEDA mitjançant les seves filials.