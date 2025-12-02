Immigració
La CEA considera que les empreses fan un esforç suplementari perquè hi hagi temporada d'hivern
El director, Iago Andreu, creu que l'escenari negatiu que "vam veure fa un mes, segurament no tindrà lloc"
El director de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Iago Andreu-Sotelo, considera que les empreses estan fent un esforç suplementari perquè hi pugui haver temporada d'hivern. Així ho ha anunciat en declaracions posteriors al Consell Econòmic i Social celebrat avui. Segons Andreu, "contractar persones extracomunitàries serà més difícil a partir d'ara". No només per a Andorra, sinó per a "qualsevol país comunitari de la Unió Europea". Per tant, el director de la CEA considera que "d'alguna manera s'haurà de conscienciar els treballadors extracomunitaris de dir-los: tu has de sortir de l'espai Schengen un cop acabis la teva relació contractual de temporada amb Andorra", ja que "et vull la temporada que ve aquí".
NACIONAL
Govern minimitza l’impacte de l’Entry/Exit
Pedro García
Andreu ha parlat també de la dificultat de contractació de personal "relacionat amb sector serveis" que sigui procedent de la Unió Europea. Així i tot, el director reconeix que "no és cap secret" que està havent-hi "un augment de personal comunitari" a causa de la situació derivada de l'Entry-exit. "Crec que haurem d'esperar a veure les dades definitives, perquè també podria ser que ara hi hagués un augment de personal comunitari a l'inici de la temporada i que després les dades globals ens ho desmenteixin", ha volgut matisar Andreu.
El director ha recordat que "Govern primer ens va dir que estàvem al voltant d'un 25% de perfils que es rebutjaven perquè no complien els criteris Schengen", però que, de moment, s'està "poden suplir amb un altre 25% que sí que els compleix". Per tant, "l'escenari que tots vam veure fa un mes, molt negatiu i molt pessimista, segurament no tindrà lloc".
NACIONAL
Temporada d’hivern amenaçada
Dolors Moreno