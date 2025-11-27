CONSELL DE MINISTRES
Govern minimitza l’impacte de l’Entry/Exit
Casal confirma que aquesta setmana Immigració ha rebutjat un 10% de les sol·licituds
El ministre portaveu, Guillem Casal, va assegurar ahir, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, que l’aplicació dels nous controls fronterers a causa del sistema Entry/Exit no està afectant el volum de sol·licituds de permisos de treball temporal per a la temporada 2025-2026.
Segons Casal, els indicadors setmanals mostren una disminució progressiva del percentatge de sol·licituds no acceptades per manca d’aquesta justificació. “Vam començar al voltant del 25% quan vam introduir el requisit el 29 d’octubre; la setmana passada estàvem al 16% i actualment només és del 10%”, va detallar. Per aquest motiu, el ministre va assegurar que l’exigència “no és un impediment” per a les persones que volen venir a treballar temporalment al país.
Pel que fa al volum total de demandes, el ministre va explicar que les xifres són molt similars a les de l’any passat. “Durant aquestes dates, l’any passat s’havia registrat el 45% de la quota màxima de 5.000 temporers, mentre que enguany el percentatge se situa prop del 40%”, va confirmar.
Casal va recordar que aquest 10% de sol·licituds que actualment es deneguen no són exclusivament perquè els sol·licitants no poden acreditar que no han superat els 90 dies dins l’espai Schengen. Tot i això, va remarcar que, a criteri del Govern, aquesta comprovació “no limita” el nombre de peticions que acaben entrant al sistema.
Casal també va valorar les dades de perfils dels sol·licitants i va confirmar una “lleugera tendència d’augment” de treballadors comunitaris respecte de l’any passat, tot i que amb diferències segons els sectors. “En alguns sectors sí que hi ha un augment, en altres disminueixen, però en general es pot parlar d’un increment molt moderat”, va matisar.
El ministre va qualificar aquest canvi com a “positiu”, ja que, segons va dir, sovint és més fàcil captar mà d’obra dels països veïns. També va recordar que els assalariats comunitaris no han de complir els mateixos criteris d’experiència laboral que els extracomunitaris, fet que pot contribuir a agilitzar alguns processos de contractació. Casal va remarcar, però, que aquesta tendència no es pot considerar “exagerada” i que, globalment, la distribució de perfils es manté similar a la d’anys anteriors.
Per altra banda, pel que fa a l’augment de les inspeccions a les residències i als hostals per la demanda de diverses associacions de residents llatinoamericans per l’auge d’habitacions pastera que incompleixen la normativa, el ministre Casal va confirmar que ja s’estan duent a terme en diversos establiments i que s’allargaran les pròximes setmanes, i va assegurar que quan finalitzin aquestes revisions se’n farà un balanç i es facilitaran les dades.
NOVES PLACES DE POLICIA I D'AGENT PENITENCIARI
Casal va anunciar l’adjudicació de set plans de recuperació per 714.222 euros, que se sumen als altres 15 ja aprovats durant la legislatura, amb una inversió d’1,3 milions des del 2024.
COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Govern va aprovar tres subvencions per valor de 19.385 euros en matèria de cooperació internacional a entitats andorranes que desenvolupen projectes a Moçambic, Burkina Faso i Hondures.
BÀTXELORS UNIVERSITARIS
El consell de ministres va anunciar la revisió del bàtxelor en infermeria per actualitzar les bases de la titulació i va aprovar el pla d’estudis del bàtxelor en comunicació de la Western Europe University.