Salut
Projecte Vida critica que s'expulsin de l'hospital les persones addictes que recauen
L’entitat alerta que el sistema penalitza les persones més vulnerables i reclama horaris més accessibles
L’associació Projecte Vida ha fet pública una crítica contundent al funcionament del circuit públic d’atenció a les addiccions a Andorra, assenyalant la manca d’un protocol formal per a la gestió de recaigudes i la pràctica d’“expulsions sistemàtiques durant set dies” de l’Hospital de Dia en cas de recaiguda. Segons l’entitat, aquestes mesures es prenen “just en el moment de màxima vulnerabilitat clínica”, fet que contradiu el posicionament oficial del Govern, que en una reposta parlamentaria a preguntes del conseller general, Pere Baró, la ministra de Salut, Helena Mas, afirma que “les recaigudes formen part del procés i no són un fracàs del tractament”.
Redacció
Projecte Vida remarca que les directrius internacionals de l’ONU i l’OMS estableixen que les recaigudes no han de comportar càstigs, sinó “ajustaments del pla terapèutic, continuïtat del suport i reforç del vincle clínic”. En aquest sentit, consideren “molt greu” que no hi hagi cap protocol escrit que reguli aquestes situacions, i adverteixen que aquesta absència “deixa la porta oberta a l’arbitrarietat” en una patologia amb índexs elevats de recaiguda.
Una altra crítica central del comunicat és la manca d’un sistema de registre fiable. L’entitat afirma que “el sistema actual no registra abandonaments, reincorporacions, motius de retorn, duració real dels processos, ni resultats terapèutics”, i que les visites després de sis mesos sense seguiment es comptabilitzen com a primeres visites, la qual cosa impedeix una avaluació real del circuit assistencial.
La presidenta de l'entitat, Eva Tenorio, també denuncia que el servei públic d’addiccions només està disponible en horari laboral, “de dilluns a divendres entre les 08.30 i les 16.30 hores”, cosa que exclou col·lectius amb feines precàries i horaris rígids, com la neteja, la construcció, la restauració o el comerç. Segons dades de l’ENSA 2024 citades al comunicat, les dones que treballen en aquests sectors presenten “malestar emocional (39,8%)” i “mala salut percebuda (33,1%)”, i tenen més dificultats per accedir a especialistes i més renúncies a visites per motius d’horari o econòmics. Tot i això, “el circuit públic d’addiccions no compta amb protocols específics de gènere”.
Projecte Vida expressa preocupació pel nou Pla Nacional de Conductes Addictives (PNCD), anunciat el juliol del 2025 però encara sense desplegament. Consideren que el model de participació previst “fa que les possibilitats reals que Projecte Vida […] en formi part siguin molt reduïdes”. També alerten de la confusió terminològica entre drogodependències i conductes addictives, i recorden que les addiccions comportamentals encara no s’han integrat formalment al pla. L’entitat conclou que les dones en situació socioeconòmica més vulnerable són “el grup amb més risc i, al mateix temps, el que disposa de menys flexibilitat horària i més dificultats per complir un sistema assistencial rígid”, i que són “les persones més penalitzades per les expulsions derivades d’una recaiguda”.