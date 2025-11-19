Salut
La Unitat de Conductes Addictives va atendre 879 persones el 2024
És la resposta de Govern a una de les preguntes formulades per Pere Baró, relatives al funcionament de la Unitat
La Unitat de Conductes Addictives de l'Hospital Nostre Senyora de Meritxell, va atendre al 2024, 879 pacients, això són quasi tres-cents més que al 2020, quan en va rebre 583. Aquesta ha estat la resposta de la ministra de Salut, Helena Mas, ha detallat en una resposta parlamentària el funcionament actual de la Unitat de Conductes Addictives (UCA), arran de les preguntes formulades pel conseller socialdemòcrata Pere Baró. Segons la informació publicada al Butlletí del Consell General.
El servei compta actualment amb 10 professionals, entre psiquiatres, psicòlegs clínics, personal social, infermeria i administració. En els darrers cinc anys, l’equip s’ha ampliat amb un especialista en psiquiatria infantojuvenil (2022) i un psicòleg clínic (2023).
L’UCA ha experimentat un increment sostingut de casos, passant de 583 persones ateses el 2020 a 879 el 2024. També han crescut les primeres visites, que el 2024 arriben a 365. Els processos d’alta hospitalària durant el 2024 han estat 48, mentre que Salut admet que actualment no es disposa de dades fiables sobre abandonaments o reincidències, tot i que s’estan millorant els sistemes de registre.
Pel que fa als joves, el Govern destaca que des del 2022 existeix un programa específic, intensiu i immediat, adreçat a adolescents amb problemes de consum o addiccions conductuals. Malgrat l’augment del consum d’alcohol, Salut afirma que els terminis d’atenció —set dies— són adequats i que no es preveu ampliar la plantilla.
L'executiu considera les addiccions un àmbit prioritari i subratlla que les actuacions es despleguen en el marc del Pla integral de salut mental i addiccions i del Pla nacional de conductes addictives, amb accions educatives, comunitàries i de sensibilització.