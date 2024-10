Projecte Vida alerta de l’increment del consum de cànnabis

Publicat per Gerard E. MurPietat Martin Vivas Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Eva Tenorio, presidenta de Projecte Vida, alerta de l’augment del consum de cànnabis entre els joves. Entrevistada ahir al programa Parlem-ne de Diari TV, Tenorio va indicar que el consum d’aquesta substància a Andorra comença a ser “molt alt”. Projecte Vida no té dades sobre el consum al Principat, però compara la situació amb Espanya, on també ha incrementat notablement. Tenorio ha detectat que “amb el cànnabis passa el mateix que amb l’alcohol: no hi ha percepció de risc”. I apunta una altra novetat que agreuja la situació: “El THC del cànnabis consumit avui és molt més addictiu que el de fa trenta anys. La substància que circula avui no és natural, està manipulada”.