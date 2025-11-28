Justícia
Interior passa la pilota a la Batllia per la fuga de l'extradit des d'Armènia
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha reconegut que la decisió de deixar en llibertat en una pensió el pres extradit des d'Armènia va ser fruit d'una decisió judicial "poc normal", i ha preferit no valorar la decisió de la Batllia. Molné ha explicat que "no tenen notícies" de l'home i que, d'acord amb la decisió judicial, la policia "no podia estar constantment vigilant-lo". La ministra ha evitat pronunciar-se sobre la imatge d'Andorra davant els estats veïns: "La valoració que puguin fer els estats veïns l'han de fer els estats veïns. No em pertoca a mi".
Molné ha explicat que "estàvem en tràmits amb Espanya perquè ens deixés entrar al seu territori i poder-lo repatriar", però abans que aquest pas es completés, l'home es va fugar. La ministra també ha explicat que les autoritats judicials "tracten les execucions de penes amb determinats càlculs", i ha lamentat que "potser no ens van informar amb prou anticipació", respecte al fet que aquesta persona no podia circular per l'espai Schengen i havia de ser repatriat al seu país d'origen. En tot cas, la ministra ha afirmat que "no entraré a valorar una decisió que al final és de la Justícia".
