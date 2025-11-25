Successos
L'extradit des d'Armènia desapareix de la pensió on estava controlat per la policia
Els agents han iniciat un opertiu de recerca i captura per detenir l'home, que podria haver travessat la frontera
La policia ha activat l'ordre de recerca i captura per localitzar l'home extradit des d'Armènia a inicis de mes, després que s'hagi escapat de la pensió on estava 'retingut'. L'home de 43 anys va acabar de complir els setze dies de condemna que li quedaven a la Comella i va ser expulsat del país. Però va ser llavors quan la policia es va adonar que el detingut també tenia una ordre d'expulsió de l'espai Schengen, fet que impossibilitava portar aquest home a la frontera amb Espanya o França. En aquests casos, el detingut ha de ser retornat al seu país d'origen.
El tribunal va decidir, mentre s'esperava que es pogués fer efectiu el seu retorn, enviar l'home a una pensió, on els treballadors tenien l'ordre de no deixar-lo sortir. Els agents va anar fent rondes per veure que l'home continuava a l'habitació, fins que ahir es van trobar que havia desaparegut. Per aquest motiu, la policia ha alertat a totes les unitats perquè busquin l'home, que hauria de ser detingut, tot i que podria haver-se fugat cap a un dels països veïns, que ja estarien avisats.
L'home estava recercat per un furt comès l’any 2019 en una joieria del Principat, on hauria sostret un anell valorat en més de 8.000 euros. L’acusat va tornar a Andorra el 2020 amb un col·laborador i va intentar robar en diversos establiments un rellotge d’uns 21.000 euros, perles per valor d’uns 1.400 euros i uns botons de puny de 500 euros. En tots els casos utilitzava el mètode de la distracció per intentar sostreure les joies, sense emprar ni violència ni intimidació.