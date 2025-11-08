INTERPOL
Extradit des d’Armènia un home buscat per furts de joies
El detingut està implicat en robatoris valorats en 30.000 euros
Un home de 43 anys i no resident ha estat extradit a Andorra després de ser detingut a Armènia el mes de juliol passat com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni. L’individu tenia una ordre de detenció internacional emesa per la Batllia i difosa a través d’Interpol, segons explica la policia. El detingut estava recercat per un furt comès l’any 2019 en una joieria del Principat, on hauria sostret un anell valorat en més de 8.000 euros.
L’acusat va tornar a Andorra el 2020 amb un col·laborador i va intentar robar en diversos establiments un rellotge d’uns 21.000 euros, perles per valor d’uns 1.400 euros i uns botons de puny de 500 euros. En tots els casos utilitzava el mètode de la distracció per intentar sostreure les joies, sense emprar ni violència ni intimidació.
La investigació policial va permetre identificar l’home i vincular-lo tant al furt de l’anell com a les temptatives posteriors, i el 2021 es va emetre una ordre de detenció internacional. Les autoritats el consideren un delinqüent professional vinculat a una organització criminal molt activa a Europa, amb antecedents penals tant al seu país d’origen com en diversos països europeus per robatoris amb violència. L’home ha estat empresonat a Armènia des de la detenció, fins que aquesta setmana s’ha procedit al trasllat al Principat per posar-lo a disposició de la Justícia.