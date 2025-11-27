Mobilitat
La frontera del riu Runer canalitza 7 milions de viatgers l'any
La Farga serà a partir del gener l’única frontera terrestre d'Espanya a la Península
El pas duaner de la Farga de Moles, entre la Seu d’Urgell i Andorra, ja canalitza el trànsit de 7 milions de persones a l’any. Tal com recull el Diari Segre, a partir del gener, amb l'obertura del reixat de Gibraltar, serà l'única frontera terrestre d'Espanya a la península Ibèrica. El trànsit al pas fronterer de la Farga de Moles equival a tres quartes parts del trànsit internacional del Principat, que el 2024 va arribar als 9,6 milions després de créixer un 9%.
Les xifres es van donar ahir en una jornada organitzada per la guàrdia civil de Lleida, sota el títol "El viatger i la duana", en la qual van participar membres de la guàrdia civil, duaners o policia andorrana.
El cos del Principat va explicar que ha començat a establir controls selectius per franges horàries per aturar el tràfec de treballadors de temporada extracomunitaris i sensepapers que resideixen a l’Alt Urgell i es desplacen al Principat durant la jornada laboral. Els controls solen coincidir amb les hores d'inici i final de la jornada laboral.