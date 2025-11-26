Seguretat
La guàrdia civil organitza una jornada a Lleida per destacar el paper de la duana hispanoandorrana
El delegat del govern espanyol a Lleida ha subratllat que la frontera amb Andorra serà l’única terrestre amb un tercer país a Espanya a partir de 2026
El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha inaugurat aquest matí la jornada “El viatger i la Duana”, impulsada per la comandància de la guàrdia civil de Lleida, amb l’objectiu de posar en relleu la importància del punt fronterer amb Andorra i els serveis que s’hi presten a la ciutadania. La trobada ha comptat amb la participació de la policia andorrana, tècnics de la duana andorrana i altres representants del Principat, en una jornada que ha remarcat la singularitat i rellevància estratègica de la frontera hispanoandorrana.
Crespín ha destacat que en aquest espai “conflueixen diferents competències i que la coordinació és clau per garantir la seguretat, la legalitat i la fluïdesa en el trànsit de persones i mercaderies”. També ha recordat l’acord assolit el juliol passat a Brussel·les sobre l’eliminació de controls entre Espanya i Gibraltar, fet que convertirà la frontera amb Andorra en l’única duana terrestre amb un tercer país a tot el territori espanyol a partir de 2026.
Les ponències han abordat normatives duaneres, competències policials, serveis als viatgers i reptes de futur, amb intervencions de Meritxell Calvet, delegada de l’Agència Tributària espanyola a Lleida, tècnics de la duana andorrana, i representants dels diferents cossos de seguretat.