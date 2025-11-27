Mobilitat
Els dies feiners es registren 3.682 desplaçaments entre Andorra i l'Alt Urgell
Els resultats provenen de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de l’Alt Pirineu i Aran
L’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de l’Alt Pirineu i Aran, publicada pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, revela que cada dia feiner es registren 4.081 desplaçaments entre Andorra i el conjunt de la vegueria, mentre que en cap de setmana o festius la xifra és de 3.554.
L’Alt Urgell és, amb diferència, la comarca amb més mobilitat cap a Andorra: 3.682 desplaçaments els dies feiners i 2.671 els caps de setmana, seguida de la Cerdanya (338 i 599), el Pallars Jussà (38 i 57), el Pallars Sobirà (23 i 171) i l’Aran, amb 56 desplaçaments els caps de setmana.
L’estudi també analitza els motius dels desplaçaments, l’ús del transport públic, i incorpora dades per franja d’edat, gènere i lloc de residència.
L’enquesta ha estat elaborada entre el 5 de novembre de 2024 i el 29 de gener de 2025 amb 7.564 entrevistes a persones de 4 anys o més residents a l’Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Aran.