Oberta la convocatòria per adjudicar els 20 pisos assequibles de l'antic hotel Hermus

L'edifici té 12 habitatges d'una habitació i 8 de dues 

L'antic hotel Hermus d'Encamp s'ha convertit en pisos de lloguer assequible

Redacció
Andorra la Vella 

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha obert una convocatòria pública per adjudicar els 20 habitatges de lloguer assequible habilitats a l'antic hotel Hermus, a l’edifici situat al carrer René Baulard d'Encamp. El procés de sol·licitud comença demà dijous 27 de novembre  i es tancarà el 12 de desembre de 2025.

La convocatòria és per a totes les persones que figurin inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatges de preu assequible abans del 26 de novembre, indica l'organisme en un comunicat. L’INH indica que comunicarà directament a les persones i unitats familiars inscrites si compleixen els criteris establerts, segons la composició de la llar i la disponibilitat dels pisos.

Els habitatges oferts es divideixen entre 12 pisos d’una habitació i 8 de dues, amb superfícies que oscil·len entre els 45 i els 65 metres quadrats. Els preus públics inicials se situen entre els 416,27 i els 602,53 euros mensuals.

La renda que assumiran les llars adjudicatàries equivaldrà al 30% dels ingressos regulars, amb un límit màxim fixat en el 75% del preu de mercat, especifica el comunicat. En cas que una família no pugui assumir aquest import, podrà optar a un ajut al lloguer si compleix els requisits corresponents.

