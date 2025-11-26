Vivenda
Oberta la convocatòria per adjudicar els 20 pisos assequibles de l'antic hotel Hermus
L'edifici té 12 habitatges d'una habitació i 8 de dues
L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha obert una convocatòria pública per adjudicar els 20 habitatges de lloguer assequible habilitats a l'antic hotel Hermus, a l’edifici situat al carrer René Baulard d'Encamp. El procés de sol·licitud comença demà dijous 27 de novembre i es tancarà el 12 de desembre de 2025.
La convocatòria és per a totes les persones que figurin inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatges de preu assequible abans del 26 de novembre, indica l'organisme en un comunicat. L’INH indica que comunicarà directament a les persones i unitats familiars inscrites si compleixen els criteris establerts, segons la composició de la llar i la disponibilitat dels pisos.
Els habitatges oferts es divideixen entre 12 pisos d’una habitació i 8 de dues, amb superfícies que oscil·len entre els 45 i els 65 metres quadrats. Els preus públics inicials se situen entre els 416,27 i els 602,53 euros mensuals.
La renda que assumiran les llars adjudicatàries equivaldrà al 30% dels ingressos regulars, amb un límit màxim fixat en el 75% del preu de mercat, especifica el comunicat. En cas que una família no pugui assumir aquest import, podrà optar a un ajut al lloguer si compleix els requisits corresponents.
