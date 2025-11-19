Habitatge
Lloguers de 416 a 602 euros pels pisos de l'antic hotel Hermus d'Encamp
Els pisos van dels 45 als 65 metres quadrats
Els vint habitatges dels pisos de lloguer assequible de l'antic hotel Hermus d'Encamp es llogaran per imports entre 416,27 i 602,53 euros mensuals. Així apareix publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), on es recorda que el preu fixat pel metre quadrat és de 9,23 euros. La mitjana del preu del lloguer no arriba als 500 euros, mentre que la de metres quadrats està al voltant dels 50. Una vegada s'adjudiquin, l'import pot variar, ja que el preu del lloguer, en aquests casos, és el 30% del salari de l'adjudicatari.
L'habitatge amb més superfície té 65,28 metres quadrats, i consta de dues habitacions, un bany complet, una cuina i sala-menjador. El més petit té 45,10 metres quadrats i consta d'una habitació doble, un bany complet i una cuina i sala-menjador.
La parcel·la on es troba l'edifici disposa d'una zona d'aparcament exterior amb vuit places, on la tarifa d'ús és de 44,15 euros, i estan destinades a les persones adjudicatàries dels habitatges que disposen de vehicle. "En cas que quedin places disponibles, un cop finalitzat el procediment d’adjudicació, podran oferir-se a persones adjudicatàries d’altres habitatges del parc públic d’habitatge de la parròquia d’Encamp, sempre que n’hi hagi", apunta Govern.
L'Institut Nacional d'Habitatge ha tornat a adjudicar un dels pisos de lloguer assequible de Roureda de Sansa, per un import de 565,26 euros. L'habitatge ha estat adjudicat per segon cop perquè les persones adjudicatàries en primera instància han "causat baixa". En aquest sentit, l'INH ha aplicat el procés d'adjudicació dels habitatges deserts a les persones que han manifestat la voluntat de participar i que disposen de la puntuació més alta.
