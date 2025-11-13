REPORTATGE
L’últim pis del Pellicer
Nou mesos després que s’obrís la convocatòria per adjudicar els pisos de lloguer assequible de l’antic hotel Pellicer, a Canillo, encara no s’han entregat les claus de tots els habitatges. Quedava un immoble penjat en espera de la resolució d’un recurs interposat per la persona adjudicatària, però el procés ja es va resoldre, l’adjudicatari va renunciar i es va tornar a engegar el tràmit per trobar un nou inquilí entre els inscrits al registre de sol·licitants d’un pis assequible. El BOPA oficialitzava ahir en un edicte de l’Institut de l’Habitatge la designació del nou llogater, que haurà d’abonar 589,51 euros. Si aquesta persona hi renunciés –cal recordar que comporta quedar esborrat temporalment del registre–, hi ha cinc sol·licitants més que queden en llista d’espera per si es dona una cascada de demandes de rebuig.
Mentre es culminava la llarga adjudicació dels 23 pisos de l’edifici situat a l’avinguda Sant Joan de Caselles, un bloc que va generar un interès ínfim entre les persones registrades per accedir a un pis de lloguer públic, s’ha resolt la de l’immoble de Roureda de Sansa d’Andorra la Vella, molt més ràpida; en aquest cas hi va haver suficients sol·licitants interessats en els habitatges. I la previsió de l’Institut de l’Habitatge és obrir, a final de mes, la convocatòria per entregar els immobles del que serà el cinquè bloc del parc públic, el de l’antic hotel Hermus a Encamp. Cal recordar que l’ens ha previst al pressupost que a final del 2026 onze blocs tinguin inquilins.