CONSELL DE MINISTRES

L’Entry/Exit no fa caure per ara els permisos de temporada tramitats

Immigració ha rebut 1.087 sol·licituds, una xifra similar a la de l’any passat, n’ha rebutjat 130, i es comptabilitzen més permisos de comunitaris

Persones fent cua a les portes del servei d’Immigració.

Dolors Moreno
Publicat per
Dolors Moreno
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Els missatges d’alerta dels empresaris sobre el problema que suposa l’Entry/Exit per a la cobertura dels llocs de treball necesaris per a la temporada d’hivern han estat constants des que a final de mes el Govern modifiqués el reglament d’Immigració per adaptar-se a les exigències dels nous controls migratoris a extracomunitaris a la UE. Per tercera setmana consecutiva el ministre portaveu, Guillem Casal, va actualitzar en la roda de premsa posterior al consell de ministres l’impacte en la tramitació de permisos de temporada i es va refermar que a hores d’ara les dades no apunten a una amenaça per al correcte funcionament de la campanya turística. El percentatge de sol·licituds rebutjades per no complir amb el requisit de ser regular a l’espai Schengen ha baixat fins al 16% (les setmanes anteriors eren del 25 i el 23%, respectivament) i, a més, el nombre d’entrades és pràcticament idèntic al de fa un any en les mateixes dates amb la qual cosa el ritme de contractació no s’ha vist alterat. Però s’ha de precisar que la comparativa es fa entre sol·licituds, no entre permissos formalment donats, perquè no es té aquesta dada concreta de l’any passat. I també que es constata una major contractació de personal comunitari, especialment en el contingent d’hoteleria.

El ministre portaveu, ahir.

Les sol·licituds rebudes fins dimarts eren 1.087; un any abans eren 1.099. Les rebutjades (d’aquest any, de l’anterior es pressuposa que alguna cauria però no es té la dada) són 130, amb la qual cosa formalment se n’han donat 957 autoritzacions de treball. Hi ha hagut una caiguda progressiva de la proporció d’autoritzacions que es deneguen setmana a setmana, cosa que constata el ressò dels requisits que s’han d’acreditar i que qui no compleix ja no presenta els papers. I les xifres desglossades per sector d’activitat denoten un altre efecte del nou marc regulatori: del total de sol·licituds, 305 corresponen a personal de països de la UE quan un any abans eren 163. La variació a l’alça és especialment notable en el contingent més abultat, el dels hotels: si l’any passat de les 760 tramitades només 68 eren d’assalariats comunitaris, enguany se n’han entrat 791 i la proporció és de 679 extracomunitaris per 212 comunitaris. A les pistes el ritme de sol·licituds es inferior al de l’any passat, s’han presentat 99 peticions de permís per les 152 de fa un any i ara mateix la proporció d’UE-fora UE és gairebe la mateixa: 51 per 48. El 2024 eren 70 per 82. Al comerç la suma de peticions de permís de temporada és de 65 (38 fa un any) i els acomunitaris són 16 (8 al 2024).

Les dades porten el Govern a concloure que la situació a hores d’ara és “raonable” i que no porta a pensar en una amenaça sobre la temporada d’hivern. El portaveu de l’executiu va remarcar que es tracta d’”elements objectius” però que en tot cas s’ha de seguir monitorant el consum de la quota de temporada que cal recordar que s’aproxima a les 5.000 autoritzacions. I que se seguirà en contacte amb els sectors malgrat que no hi ha marge de maniobra: és una normativa europea que afecta tot el continent.

Concòrdia

Per al principal partit de l’oposició, la situació derivada de l’entrada en vigor de l’Entry/Exit el 2 de febrer a la frontera espanyola (quan s’esperava que fos a l’abril) denota la “falta de planificació” del Govern. Concòrdia va informar en un comunicat que ha sol·licitat la compareixença parlamentària de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, per “la manca d’informació sobre com s’estan desenvolupant les negociacions amb Espanya, que haurien de permetre reconduir la situació al voltant de l’entrada en vigor del sistema Entry Exit”.

Més

  1. AJUTS A LA RAMADERIA. El Govern destina ajuts per valor 185.919,11 euros als ramats ovins transhumans (hi ha cinc explotacions que el practiquen), per la conservació d’una pràctica tradicional que es patrimoni de la Unesco.
  2. AJUTS A L’ESTUDI. L’executiu també va validar ajuts per a dos estudiants de doctorat de 48.600 euros cadascun que cobreixen els tres cursos acadèmics i 2.167 euros més per a matrícules a 4 estudiants més.

L'ACCIÓ DEL SUPERIOR, UNA GARANTIA MÉS

El portaveu de l’executiu va manifestar, sobre l’acció d’inconstitucionalitat que ha instat el Tribunal Superior pels dubtes que li generen dos articles de la Llei de conflictes col·lectius, que es tracta “d’una via totalment establerta al nostre ordenament jurídic”, que suposa una “garantia de drets als nostres ciutadans” i que ni és el primer cop que succeeix ni serà el darrer. Casal va indicar que cal esperar el pronunciament de l’Alt Tribunal i que “potser el TC reconeix la normativa”, si no, caldrà activar la modificació que s’escaigui. L’acció deriva del recurs de Coopalsa contra el laude pel conflicte amb els xofers.

CANVI LEGISLATIU QUE REFORÇA EL ROL DE L'AREB

El consell de ministres va validar la modificació de la Llei de reestructuració bancària per adaptar-la a la directiva europea més recent, que reforça el sistema en cas de resolució d’entitats financeres. El ministre de Finances, Ramon Lladós, va recordar que l’esperit continua sent que les pèrdues les assumeixin els accionistes, no els contribuents, i que una de les derivades és que es reforcen les facultats d’intervenció de l’AREB. L’executiu també va aprovar una modificació del reglament sobre mitjans de pagament que garanteix major transparència a les transferències bancàries entre països quan hi ha canvi de divises.
