CONSELL DE MINISTRES
L’Entry/Exit no fa caure per ara els permisos de temporada tramitats
Immigració ha rebut 1.087 sol·licituds, una xifra similar a la de l’any passat, n’ha rebutjat 130, i es comptabilitzen més permisos de comunitaris
Els missatges d’alerta dels empresaris sobre el problema que suposa l’Entry/Exit per a la cobertura dels llocs de treball necesaris per a la temporada d’hivern han estat constants des que a final de mes el Govern modifiqués el reglament d’Immigració per adaptar-se a les exigències dels nous controls migratoris a extracomunitaris a la UE. Per tercera setmana consecutiva el ministre portaveu, Guillem Casal, va actualitzar en la roda de premsa posterior al consell de ministres l’impacte en la tramitació de permisos de temporada i es va refermar que a hores d’ara les dades no apunten a una amenaça per al correcte funcionament de la campanya turística. El percentatge de sol·licituds rebutjades per no complir amb el requisit de ser regular a l’espai Schengen ha baixat fins al 16% (les setmanes anteriors eren del 25 i el 23%, respectivament) i, a més, el nombre d’entrades és pràcticament idèntic al de fa un any en les mateixes dates amb la qual cosa el ritme de contractació no s’ha vist alterat. Però s’ha de precisar que la comparativa es fa entre sol·licituds, no entre permissos formalment donats, perquè no es té aquesta dada concreta de l’any passat. I també que es constata una major contractació de personal comunitari, especialment en el contingent d’hoteleria.
Les sol·licituds rebudes fins dimarts eren 1.087; un any abans eren 1.099. Les rebutjades (d’aquest any, de l’anterior es pressuposa que alguna cauria però no es té la dada) són 130, amb la qual cosa formalment se n’han donat 957 autoritzacions de treball. Hi ha hagut una caiguda progressiva de la proporció d’autoritzacions que es deneguen setmana a setmana, cosa que constata el ressò dels requisits que s’han d’acreditar i que qui no compleix ja no presenta els papers. I les xifres desglossades per sector d’activitat denoten un altre efecte del nou marc regulatori: del total de sol·licituds, 305 corresponen a personal de països de la UE quan un any abans eren 163. La variació a l’alça és especialment notable en el contingent més abultat, el dels hotels: si l’any passat de les 760 tramitades només 68 eren d’assalariats comunitaris, enguany se n’han entrat 791 i la proporció és de 679 extracomunitaris per 212 comunitaris. A les pistes el ritme de sol·licituds es inferior al de l’any passat, s’han presentat 99 peticions de permís per les 152 de fa un any i ara mateix la proporció d’UE-fora UE és gairebe la mateixa: 51 per 48. El 2024 eren 70 per 82. Al comerç la suma de peticions de permís de temporada és de 65 (38 fa un any) i els acomunitaris són 16 (8 al 2024).
Les dades porten el Govern a concloure que la situació a hores d’ara és “raonable” i que no porta a pensar en una amenaça sobre la temporada d’hivern. El portaveu de l’executiu va remarcar que es tracta d’”elements objectius” però que en tot cas s’ha de seguir monitorant el consum de la quota de temporada que cal recordar que s’aproxima a les 5.000 autoritzacions. I que se seguirà en contacte amb els sectors malgrat que no hi ha marge de maniobra: és una normativa europea que afecta tot el continent.
Concòrdia
Per al principal partit de l’oposició, la situació derivada de l’entrada en vigor de l’Entry/Exit el 2 de febrer a la frontera espanyola (quan s’esperava que fos a l’abril) denota la “falta de planificació” del Govern. Concòrdia va informar en un comunicat que ha sol·licitat la compareixença parlamentària de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, per “la manca d’informació sobre com s’estan desenvolupant les negociacions amb Espanya, que haurien de permetre reconduir la situació al voltant de l’entrada en vigor del sistema Entry Exit”.
Més
- AJUTS A LA RAMADERIA. El Govern destina ajuts per valor 185.919,11 euros als ramats ovins transhumans (hi ha cinc explotacions que el practiquen), per la conservació d’una pràctica tradicional que es patrimoni de la Unesco.
- AJUTS A L’ESTUDI. L’executiu també va validar ajuts per a dos estudiants de doctorat de 48.600 euros cadascun que cobreixen els tres cursos acadèmics i 2.167 euros més per a matrícules a 4 estudiants més.