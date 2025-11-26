Feminisme
El Consell d'Europa demana millorar l'aplicació de les ordres d'allunyament per violència vers les dones
L’informe celebra l’enfortiment del departament de Polítiques d’Igualtat, l’augment del pressupost destinat a aquesta lluita i la creació de l’Institut Andorrà de les Dones però també apunta diversos reptes que cal abordar
El Grup d’Experts sobre la Violència contra la Dona i la Violència Domèstica (GREVIO) del Consell d’Europa ha publicat el seu nou informe temàtic sobre Andorra, on destaca “avenços significatius” en la prevenció, l’atenció i la protecció de les víctimes, alhora que assenyala diversos reptes pendents per reforçar el compliment del Conveni d’Istanbul.
Tot i aquests progressos, el GREVIO reclama l’elaboració d’una estratègia global i a llarg termini que englobi totes les formes de violència previstes al Conveni d’Istanbul. També alerta de la necessitat de millorar la recollida de dades i de reforçar la participació de les entitats de defensa dels drets de les dones en el disseny de les polítiques públiques. I també explica que les autoritats competents han d'emetre ordres d'allunyament de forma immediata quan es produeixin casos de violència de gènere, sense demora per garantir la protecció de les dones en situacions de perill immediat.
Segons el document, el país ha fet passos importants en l’àmbit legislatiu amb el desplegament de la Llei d’igualtat i la introducció del consentiment al Codi Penal. Els experts també reconeixen la formació especialitzada destinada a docents, cossos judicials, Policia, personal penitenciari i professionals de l’àmbit social i sanitari.
L'informa, a més posa en valor les mesures de prevenció i sensibilització impulsades pel Govern, especialment les adreçades a la joventut i les que promouen la resolució no violenta dels conflictes. Igualment, destaca l’atenció sanitària i psicològica reforçada a l’Hospital amb el “codi lila” i el paper del Servei d’Ajuda a les Víctimes de Violència de Gènere.
En l’àmbit institucional, l’informe celebra l’enfortiment del Departament de Polítiques d’Igualtat, l’augment del pressupost destinat a aquesta lluita i la creació de l’Institut Andorrà de les Dones. També subratlla la primera sentència que reconeix la violència psicològica com a delicte de violència de gènere.
El Govern ha agraït la tasca dels experts i s’ha compromès a analitzar les recomanacions, que es tindran en compte en la redacció del futur programa quadriennal d’igualtat, previst per al primer semestre del 2026. Andorra va ratificar el Conveni d’Istanbul el 2014, una adhesió que va permetre iniciar les avaluacions del GREVIO a escala internacional.
