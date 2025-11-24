IGUALTAT
El servei d'atenció a les víctimes de violència de gènere ha atès 316 dones enguany
157 dels casos han estat nous
Un total de 316 dones han passat pel servei d’atenció a les víctimes de violència de gènere entre els mesos de gener i octubre del 2025. D’aquestes, 157 han estat nous casos, 83 són retorns -dones que havien deixat el servei per qualsevol motiu i hi han tornat-, i 76 corresponen a casos de prevalença, ja que, de mitjana, “els processos de superació de la violència solen allargar-se entre tres i quatre anys”, tal com ha explicat Mireia Porras, cap del Departament de Polítiques d’Igualtat. Porras ha fet la presentació juntament amb Mariona Cadena, secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana.
La xifra de casos es manté estable des del 2019, amb registres que cada any se situen al voltant dels 320 expedients.
Pel que fa al tipus de violència, la psicològica continua sent la més habitual, amb 310 casos, seguida de la social (171), l’ambiental (167) i l’econòmica (161).
Per franges d’edat, el grup més afectat és el de dones d’entre 40 i 51 anys (38%), seguit del de 28 a 39 anys (33%).