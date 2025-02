El Consell d’Europa felicita el Govern pels avenços en igualtat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell d’Europa felicita el Govern per les diverses accions en matèria d’igualtat. Els experts del Grup sobre la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica (Grevio) del Consell d’Europa van visitar aquesta setmana el Principat i, segons informa l’executiu en un comunicat, la valoració ha sigut positiva. Entre d’altres, es van posar en valor les polítiques d’igualtat i contra la violència de gènere, i el desplegament de la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats. També es va remarcar la creació de l’Institut de les Dones i l’impuls del codi lila. Tal com s’explica en el comunicat, l’objectiu de la visita va ser avaluar la implementació del conveni d’Istanbul contra la violència envers les dones. De la mateixa manera, els representants de l’entitat europea van poder mantenir trobades amb els consellers generals en què es va acordar que l’Estat s’haurà de fer càrrec de les indemnitzacions a les víctimes.