Les beques Fulbright tornen a obrir portes als Estats Units per al talent andorrà
Les sol·licituds es poden presentar des del 27 de novembre fins al 8 de maig del 2026 a les 14.30 h
El Govern, a través del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, ha obert la convocatòria de les beques Fulbright per al curs 2027-2028, adreçades a titulats superiors andorrans que vulguin cursar un màster o doctorat en universitats dels Estats Units. Les sol·licituds es poden presentar des del 27 de novembre fins al 8 de maig del 2026 a les 14.30 h.
Per optar-hi, cal tenir nacionalitat andorrana, disposar d’un títol oficial de bàtxelor o equivalent reconegut al país, complir els requisits del visat J-1 i acreditar un alt nivell d’anglès mitjançant l'examen TOEFL. La beca cobreix un any acadèmic —entre 10 i 12 mesos segons la universitat— i pot renovar-se un segon any si l’estudiant demostra un progrés satisfactori. El programa està cofinançat pels governs d’Andorra i dels Estats Units.
Les bases completes es poden consultar al Comitè Bilateral Fulbright, al Ministeri o al web del Govern, i la documentació s’ha de presentar tant en format físic com digital. La convocatòria s’obre tot just després que la setmana passada es renovés el programa d’intercanvi per cinc anys més. Des de l’inici del programa, el 2002-2003, 21 estudiants andorrans han obtingut una beca Fulbright. La renovació coincideix amb el 30è aniversari de les relacions diplomàtiques entre Andorra i els EUA.
