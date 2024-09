Dos andorrans a universitats dels Estats Units, aquest curs

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El consolat general dels Estats Units a Barcelona va acollir ahir la reunió anual del comitè bilateral Fulbrigh. Durant la trobada es van tractar els temes relatius al protocol d’entesa entre Andorra i els Estats Units sobre el programa d’intercanvi d’estudiants entre els dos estats. Aquest protocol, signat el 2000, ha permès que 19 estudiants d’Andorra hagin pogut seguir estudis de màster o doctorat en universitats americanes, gaudint de les beques que el Govern atorga, que cobreixen matrícula, estada i la resta de costos associats. Actualment, dos estudiants estan cursant estudis gràcies al programa Fulbright.

També es va repassar l’actualitat del programa Study of the United States Summer Institute (SUSI), adreçat a professors i tècnics del ministeri encarregat de l’educació per a la realització d’un programa intensiu de formació al país nord-americà.