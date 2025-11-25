Sentència
El Superior confirma l'absolució dels britànics acusats de violar una cambrera al Pas
La defensa ha anunciat que demanarà una indemnització pel temps que van passar a presó
La sala penal del Tribunal Superior de Justícia ha ratificat l'absolució del nebot i l’oncle britànic acusats de violar a una cambrera al Pas de la Casa, que quedaran en llibertat sense mesures cautelars. Els magistrats han desestimat el recurs que va presentar la Fiscalia que demanava la condemna dels dos processats. Ara que la sentència és ferma l’advocada de la defensa té previst sol·licitat una indemnització per als seus clients pels danys i perjudicis que han patit per l’any que han passat en presó preventiva.
Els fets que van motivar el processament van succeir el gener de 2024 quan els britànics van ser detinguts i van passar un any en presó preventiva. Durant el judici celebrat entre el 17 i 21 de març de 2025 la defensa va destacar que hi havia incoherències en el discurs de la víctima. També no es van arribar a constatar proves objectives que inculpessin als acusats, ja que les mostres d’ADN dels fluids trobats a la roba interior de la noia no es corresponien amb el material genètic del nebot o de l’oncle.
NACIONAL
Oncle i nebot jutjats de nou, acusats de violació al Pas
Blanca Castellví
Després de ser absolts pel Tribunal de Corts la Fiscalia va recórrer contra la sentència amb un recurs d’apel·lació per portar-lo al TSJ, però avui aquest ha desestimat i s'ha reafirmat la petició de la defensa dels acusats.
NACIONAL
Absolució dels britànics acusats de violar la cambrera d’un pub al Pas
Blanca Castellví