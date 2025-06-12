TRIBUNALS
Absolució dels britànics acusats de violar la cambrera d’un pub al Pas
Els processats van passar més d’un any en presó preventiva, fins a finalitzar el judici
El Tribunal de Corts va absoldre ahir l’oncle i el nebot britànics acusats de violar una jove treballadora d’un pub del Pas de la Casa a inici de l’any passat, del delicte major d’agressió sexual en grup constitutiva de violació. Els processats van ser detinguts el 19 de gener del 2024 i van ingressar en presó preventiva, on van estar durant un any i dos mesos. El judici va allargar-se una setmana (del 17 al 21 de març del 2025) i, en la darrera jornada, només dues hores després de donar-se per finalitzada la vista oral, els turistes britànics ja van ser posats en llibertat sense mesures cautelars, fet que els permetia tornar al seu país. Una situació que responia a la petició d’alliberament immediat llançada per la defensa i per la qual el Tribunal disposava de fins a set dies, el període legalment establert, per prendre una decisió al respecte. Per la seva banda, la Fiscalia demanava vuit anys de presó per a l’oncle i vuit anys i tres mesos per al nebot.
Els fets van tenir lloc el gener del 2024, quan es va detenir els turismes
Al llarg del judici la defensa va insistir en diverses ocasions que el discurs de la noia era incoherent, a part de recalcar que no es va arribar a constatar cap prova objectiva que pogués culpar els acusats d’haver comès un delicte de violació, ja que les mostres d’ADN dels fluids seminals que es van trobar en el tanga de la noia no correspondrien amb el material genètic dels acusats.
La vista oral va allargar-se una setmana, entre el 17 i el 21 de març
Els acusats, tot i ser absolts, han estat més d’un any privats de llibertat. Un fet pel qual la lletrada assegura tenir previst sol·licitar una indemnització per als seus clients en categoria de danys i perjudicis. Per ara, però, l’advocada es mostra en espera que la sentència sigui ferma abans de moure peça. Això significa que caldrà saber, primer, si el Ministeri Fiscal té previst recórrer contra el cas amb un recurs d’apel·lació que porti els acusats a ser jutjats novament, ara pel Tribunal Superior. Per prendre aquesta decisió la Fiscalia disposa d’un termini de 15 dies. Segons l’advocada, la decisió d’interposar un recurs per part de la Fiscalia seria la més lògica i adient per al cas.
Consum de cocaïna
El tribunal va condemnar el més jove a un mes d’arrest nocturn i al pagament d’una multa de 2.000 euros per delicte de consum de droga tòxica, cocaïna, en un espai públic. Aquest fet és, però, irrellevant, ja que el condemnat, que ja es troba al seu país, no complirà la pena.