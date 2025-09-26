TRIBUNAL SUPERIOR
Oncle i nebot jutjats de nou, acusats de violació al Pas
La Fiscalia torna a demanar penes de vuit anys per als processats
El Ministeri Fiscal reprèn el cas de l’oncle i el nebot britànics acusats de violar una jove treballadora d’un pub del Pas de la Casa. El procés judicial va arribar al Tribunal Superior per mitjà d’un recurs d’apel·lació de la Fiscalia, que va demanar vuit anys de presó per a l’oncle, una petició de pena que s’incrementa tres mesos més per al nebot. La condemna sol·licitada és la mateixa que en el marc del judici al Tribunal de Corts. Els turistes, de 26 i 50 anys, van ser posats en llibertat immediatament i sense cap mesura complementària dues hores després d’acabar la darrera jornada de judici, que es va celebrar durant una setmana entre el 17 i 21 de març. En aquella data feia catorze mesos que eren en presó preventiva a la Comella pels fets que van tenir lloc el 19 de gener del 2024. El magistrat va dictar sentència d’absolució l’11 de juny, en una jornada en què ja no van acudir els processats.
La Fiscalia va insistir ahir en la petició de declarar culpables els dos britànics, en afirmar que les proves emeses durant el judici “permeten acreditar el relat de la víctima”. La defensa, per la seva banda, es va oposar íntegrament al recurs d’apel·lació, en exposar que el magistrat va considerar que no hi havia proves objectives per confirmar el relat dels fets de la víctima. Les lletrades van demanar, així, que es confirmi la sentència emesa en primera instància, ja que “la manca de prova només pot anar a favor dels acusats, que s’han de veure afavorits en aquestes situacions”.