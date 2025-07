Motius de les consultes rebudes per l'Agència de Protecció de Dades el 2024APDA

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) va gestionar 63 notificacions de violació de la seguretat l'any passat, el que suposa més del doble de les 25 del 2023, segons informa avui en la memòria de l'últim exercici. L'entitat indica que es van registrar 21 reclamacions, la xifra més alta des que es va posar en funcionament l'Agència el 2005 però alerta que "només es van poder obrir dos expedients d’ofici per manca de recursos, una reducció considerable respecte als 11 del 2023". Aquesta tendència, segons la cap de l’APDA, Resma Punjabi, "posa en evidència la necessitat d’enfortir els mecanismes de resposta i prevenció en el futur" i ha obligat a l’autoritat a impulsar accions per anticipar riscos i millorar la cultura de protecció de dades.

La cap de l’APDA destaca l’augment d’incompliments normatius i vulneracions del dret a la privacitat, "especialment per l’ús creixent de tecnologies emergents com la intel·ligència artificial i les dades biomètriques, sovint sense les garanties legals requerides", indica el comunicat. I ressalta que la memòria també posa de manifest "l’impacte de les retallades pressupostàries i com la manca de personal inspector i la pèrdua d’autonomia operativa dificulta un exercici eficaç de les funcions".

L’APDA destaca que va publicar diverses guies sectorials, campanyes de sensibilització i va participar activament en fòrums internacionals per abordar els reptes globals en privacitat i protecció de dades. També es van identificar tendències i riscos emergents, i es van formular recomanacions pràctiques per reforçar la responsabilitat de les entitats i la seguretat de la informació.

La prioritat del 2025 de l’APDA és consolidar una agència més proactiva i accessible, capaç d’incidir en la protecció dels drets de la ciutadania davant un entorn digital cada cop més complex, recull el comunicat. Per assolir-ho, Punjabi apunta que "és essencial garantir recursos suficients i reforçar la independència operativa, tal com exigeixen els estàndards internacionals".

Les dades de l'entitat inclouen l'atenció de 3.428 consultes, per sota de les 3.529 del 2023, la majoria de les quals van estar motivades per demanar informació sobre els deures del responsable de gestió de dades.