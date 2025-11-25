Preguntes a Govern
Andorra Endavant demana dades reals del lloguer a través de les elèctriques
La formació reclama un sistema d'indicadors de contractes d'arrendament "més fiable i complet"
Carine Montaner ha denunciat al Consell General que el Sistema d’Indicadors de Contractes d’Arrendament (SICAR) "no reflecteix la realitat del mercat de lloguer, ja que només recull 4.300 contractes dels més de 20.000 existents". Andorra Endavant proposa recollir les dades a través de les companyies elèctriques, que tenen informació directa sobre els habitatges ocupats. La formació reclama al Govern d'Andorra un sistema més fiable i complet "per evitar distorsions del mercat i pujades artificials dels preus".
El PS demana accions per millorar el benestar dels infants
La consellera socialdemòcrata Judith Moliné ha alertat que l’últim informe de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència "torna a evidenciar mancances greus en el benestar dels menors al país". Ha criticat la falta d’anticipació del Govern d'Andorra davant indicadors que ja s’havien detectat en edicions anteriors i ha exigit saber quines mesures concretes s’adoptaran per revertir aquesta situació.
Repunt del risc de pobresa infantil
Pedro García
Baró vol aclariments sobre els futurs augments del lloguer
El PS demana al Govern d'Andorra si avala la proposta de l’APBI d’increments dels lloguers un cop acabin les pròrrogues el 2026. El conseller Pere Baró reclama una resposta clara i un marc legal que protegeixi les famílies i eviti l’alarma social.
Els propietaris volen un increment mínim del 30% de tots els lloguers
Pietat Martin Vivas