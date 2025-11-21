INFÀNCIA I JOVENTUT
Repunt del risc de pobresa infantil
L’Observatori de la Infància mostra una pujada del perill d’exclusió social, que arriba al 20,9%
L’Unicef i Andorra Recerca+Innovació (AR+I) van presentar ahir, amb motiu del Dia mundial de la infància, l’Observatori de la Infància 2025, un recull de dades del 2024 que il·lustra la situació del col·lectiu mitjançant 52 indicadors. La dada més preocupant és el repunt de la taxa de risc de pobresa, que se situa en un 19,4% de la població menor de 18 anys. Aquesta xifra, la més alta des del 2019, combinada amb el percentatge d’infants i joves en situació de privació material severa (4,1%), i els casos de progenitors amb baixa intensitat laboral (1,2%), provoca que el percentatge d’infants i joves en risc d’exclusió social o pobresa (Arope) se situï en un 20,9%. Aquesta xifra trenca amb la tendència descendent dels darrers anys i es contraposa amb el mínim de la sèrie dels darrers cinc anys, que va ser d’un 16% l’any passat. Pel que fa a la percepció de la situació econòmica personal, un 43,3% de les llars monoparentals van afirmar que la seva situació econòmica era regular, i un altre 24,4% va assegurar que era dolenta o molt dolenta. Tenint en compte tots els ingressos de la unitat familiar, un 50,5% de les llars monoparentals van assegurar tenir dificultats per arribar a final de mes, per un 34,9% de les famílies amb parella i fills. Dàmaris Castellanos va advertir que les dades només reflecteixen la realitat dels infants registrats i que cada vegada hi ha més menors en situació irregular. “Abans era anecdòtic, però ara comença a haver-hi una proporció de nens que no apareixen a les estadístiques i, segurament, són els que estan en condicions més complicades.”
“Els infants irregulars segurament són els que estan en situacions més complicades”
En l’apartat de la infància vulnerable, la policia va identificar 26 menors d’entre 11 i 16 anys vícitmes de violència en l’àmbit escolar, xifra que dobla la de l’any anterior. Pel que fa als casos de violència domèstica, el nombre de denúncies va augmentar en una, i en l’àmbit de menors víctimes de delictes contra la llibertat sexual, el nombre de casos s’ha quintuplicat en un any, passant de 10 a 52. Des de l’Unicef es va destacar que els casos denunciats inclouen la difusió de fotografies de noies despullades, algunes reals i altres generades amb intel·ligència artificial. Joan Micó, cap de l’àrea d’innovació d’AR+I, va confirmar que “no només és perquè hi hagi més casos, sinó també perquè els infants i les famílies tenen més consciència”.
“[Llibertat sexual] Hi ha més casos, però els infants i les famílies tenen més consciència”
Segons Castellanos, la tecnologia s’ha convertit en “el principal risc actual per a la infància a Andorra”, i va advertir dels problemes que pot provocar l’ús inadequat de pantalles. Per aquest motiu, va anunciar que l’any vinent es posarà en marxa un estudi ampli sobre tecnologia i infància que abraçarà tots els sistemes educatius, més franges d’edat i el professorat, “clau per entendre la realitat”.
57 casos d’agressió sexual
EL BENESTAR EMOCIONAL I LA SATISFACCIÓ GENERAL, A LA BAIXA ENTRE ELS ADOLESCENTS
Pel que fa a la sensació del moment vital actual en una escala del 0 al 10, un 74% dels alumnes de segona ensenyança el van valorar amb puntuacions d’entre 7 i 10, mentre que un 9,5% el van qualificar amb puntuacions d’entre 0 i 4. La mitjana va ser d’una puntuació de 7,4, amb un 7,8 entre els nois i un 6,9 entre les noies, i la puntuació més assenyalada va ser el 8.