Conducció temerària
Detingut un home per circular amb una taxa d'alcoholèmia d'1,90
La policia ha detingut vuit persones al cap de setmana per donar positiu en controls d'aquesta substància
Vuit persones han estat detingudes al cap de setmana per conduir sota els efectes de l'alcohol, segons informa la policia en un comunicat. Set són homes i l'altra és una dona. Tots ells, amb edats d'entre 19 i 48 anys, circulaven amb taxes d'entre 0,93 i 1,90. Quatre dels arrestats per aquesta raó es van veure implicats en accidents amb danys materials i a la resta se'ls va controlar per cometre infraccions de trànsit.
Els agents també van detenir un home de 26 anys i no resident, al Pas de la Casa, com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública per incomplir una ordre d'expulsió administrativa.
