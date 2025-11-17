Conducció temerària
Controlat un home per circular amb una taxa d'alcoholèmia de 2,72
La policia ha detingut quatre persones més per conduir en estat d'embriaguesa
La policia ha detingut aquest cap de setmana cinc homes, d’entre 39 i 57 anys, per conduir sota els efectes de l’alcohol, amb taxes d’alcoholèmia compreses entre 0,89 i 2,72 g/l, segons ha informat el cos d’ordre.
Un dels casos més destacats és el d’un home de 54 anys, arrestat diumenge al vespre a Andorra la Vella després de provocar un accident de danys materials contra un altre vehicle i fugir del lloc dels fets. Els agents el van localitzar minuts després i va donar 1,44 g/l d’alcohol en la prova d’alcoholèmia. La resta de conductors van ser interceptats en diversos punts de la xarxa viària, dins els controls preventius que la policia realitza habitualment per garantir la seguretat viària i reduir la sinistralitat.
Els cinc detinguts hauran de respondre davant la justícia per delicte contra la seguretat del trànsit, que pot comportar penes de presó o la retirada del permís de conduir, segons la gravetat dels fets.
