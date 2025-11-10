Successos
Arrestats dos homes per delictes contra la funció pública
Un d'ells va ser detingut per tenir el permís de conduir suspès i l'altra per incomplir una ordre d'expulsió administrativa
La policia va detenir divendres i dissabte a dos homes de 24 i 49 anys per suposats delictes contra la funció pública. El divendres al matí de la darrera setamana, els agents van controlar un jove de 24 anys per conduir amb el permís suspès al Pas de la Casa. La segona detenció va tenir lloc ahir a la frontera del riu Ruer, es tracta d'un home de 49 anys no resident a Andorra per incomplir una ordre d'expulsió administrativa i una pena susbsitutòria de presó.