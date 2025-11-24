Meteo
Avís groc per fort vent a partir de demà i fins dijous
L'entrada d'un front avui a la tarda tornarà a portar precipitacions arreu del país
L'entrada d'un front a partir d'aquesta tarda provocarà que el servei meteorològic activi l'avís groc fortes ventades a partir de demà a les nou del matí i fins dijous. Les precipitacions arribaran aquesta tarda i afectaran sobretot el nord del país, amb la cota de neu que anirà baixant des dels 2.000 metres fins als 1.200. Serà demà quan les nevades s'intensificaran al nord i la cota de neu anirà baixant fins als 800 metres a la nit "tot i que al centre i sud, aquestes nevades seran amb molta menor intensitat", apunta el servei meteorològic. El vent s'intensificarà, amb ràfegues que poden superar els 40 quilòmetres per hora al centre del país. Dimecres les nevades aniran perdent intensitat, i seran residuals a l'extrem septentrional d'Andorra. El protagonista, però serà el vent, amb ràfegues de 60 quilòmetres per hora al centre del país i de fins a 100 quilòmetres per hora en altitud.
Les temperatures aniran a la baixa fins dimecres, que serà el dia més fred de la setmana, amb màximes que no superaran els cinc graus a la capital o els -8 al Pas de la Casa, i mínimes de 0 graus a Andorra la Vella o -4 a 1.500 metres.
