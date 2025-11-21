Trànsit
Fase groga des de la Massana i a partir de Meritxell
La nevada ha arribat a tot el país i complica la circulació
La neu acumulada a la xarxa viària per la primera nevada de la temporada obliga a portar equipaments per circular des de la sortida de la Massana per la General 3 en direcció Ordino i Pal, i des de Meritxell per la General 2 direcció Canillo. Mobilitat ha activat la fase groga a la major part de les carreteres d'Andorra per l'acumulació de neu que va començar poc abans de la mitjanit amb fase groga al port d'Envalira. Fins a tres quarts de dotze del migdia també es necessitava dur equipaments per circular entre Escaldes i la Masssana.
Imatges de la primera nevada de la temporada
La previsió és que la nevada generalitzada continuï fins a mig matí i després quedarà restringida al nord, segons informa el servei meteorològic. Els gruixos de neu acumulats per les precipitacions que van començar ahir al vespre són de 21 centímetres a la Solana i a les Fonts d'Arinsal, de 19 centímetres a Sorteny, de 13 centímetres a les Antenes d'Envalira, i de 12 centímetres a l'estació de control de Grau Roig-FEDA. La nevada ha estat menys intensa a zones com la Tossa d'Espiolets, on ha deixat 6 centímetres, o a Engolasters, on s'han registrat 4 centímetres.
Els vídeos de la primera nevada de la temporada
Les màquines llevaneu del Coex treballen arreu de la xarxa viària per retirar la neu de les carreteres i garantir així la seguretat.
Els equipaments són obligatoris també per circular per l'RN-22 de sortida del Pas de la Casa cap a França.