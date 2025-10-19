CAMINADES POPULARS
‘Mou-te per la salut’ aplega més de 1.200 persones per l’activitat física
Les marxes populars s’han produït de manera simultània a les set parròquies
La cinquena edició de la campanya nacional de promoció de l’activitat física Mou-te per la salut va viure ahir un dels seus esdeveniments principals amb la celebració simultània de les marxes populars a les set parròquies del país. L’esdeveniment va reunir prop de 1.200 participants, una xifra “lleugerament inferior a la de l’any passat, però proporcional, tenint en compte que el marge d’inscripció ha estat més curt”, segons va destacar el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes.
“És una activitat per a tothom i una oportunitat de convivència per compartir i moure’ns”
La iniciativa, impulsada conjuntament pels ministeris de Cultura, Joventut i Esports i de Salut amb la col·laboració dels set comuns, torna a combinar activitat física i compromís social. “S’està consolidant aquesta acció, que va més enllà d’aquesta caminada. Té dos objectius importants: promocionar la salut, a través de prendre consciència que ens hem de moure, i contribuir a les associacions socials, per tant, vessant solidari”, va explicar Cabanes. Enguany, el repte nacional consisteix a assolir 200 milions de passes abans del 16 de novembre mitjançant l’aplicació Fittoken Move, alhora que es promou la participació massiva en les marxes populars de tres quilòmetres que es van dur a terme de forma simultània ahir a les 11 hores. Cabanes es va mostrar optimista respecte a l’assoliment del repte nacional: “Ara mateix estem al voltant dels 51 milions de passes i encara tenim temps fins al 16 de novembre. Tot depèn que la gent s’hi animi i camini”. També va destacar que la caminada d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany va repetir el recorregut conjunt de l’any passat però en direcció inversa, sortint des del Prat del Roure i arribant al Parc Central. “És una activitat apta per a tothom i, sobretot, una oportunitat de convivència, de compartir i moure’ns plegats”. Per incentivar l’activitat física més enllà de la jornada d’ahir, aquelles persones que arribin a les dues-centes mil passes entraran en el sorteig de 32 premis proposats pel Govern i els comuns.
La inscripció a l’activitat va tenir un cost solidari de cinc euros, destinats íntegrament al projecte Reconnecta d’AUTEA, orientat a donar suport a joves i adults amb trastorn de l’espectre autista que es troben en situació d’aïllament social. Entre les inscripcions i les aportacions voluntàries, la campanya ha recaptat més de 5.000 euros, segons van explicar fonts de Govern en un comunicat.
La participació institucional va ser destacada. A la caminada entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany hi van prendre part el cap de Govern, Xavier Espot; la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, i el mateix Cabanes. A la resta de parròquies, hi van assistir la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell; el titular de Turisme i Comerç, Jordi Torres; el secretari d’Estat Marc Saura, i la ministra de Salut, Helena Mas, entre altres representants institucionals.
Des del Govern es recorda que l’OMS recomana entre 30 i 60 minuts d’activitat física diària per garantir una bona salut física i mental. La campanya també s’emmarca en la recomanació de la Unesco En forma per la vida, que promou un estil de vida actiu i la lluita contra el sedentarisme.