BENESTAR SOCIAL
Mou-te per la teva salut torna el 18 d’octubre vinent
La marxa popular simultània a les set parròquies ja comença a dibuixar-se. La cinquena edició de Mou-te per la teva salut se celebrarà el 18 d’octubre vinent amb l’objectiu de promoure l’activitat física per a tothom i sensibilitzar sobre la importància de combatre el sedentarisme. Impulsada pels ministeris de Salut i Esports en col·laboració amb els comuns, la campanya segueix les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que insta a practicar un mínim de 30 a 60 minuts d’activitat física diària. L’esdeveniment també s’emmarca dins del projecte internacional de la Unesco Fit for Life, que fomenta estils de vida saludables i posa l’accent en la salut mental i l’envelliment actiu. La marxa manté el recorregut de 3 quilòmetres, accessible per a totes les edats i pensada perquè les famílies puguin caminar plegades. El 2024 la marxa va reunir més de 1.500 participants.